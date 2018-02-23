В Госдуме потребовали разорвать Договор о дружбе с Украиной. Новости

Фракция ЛДПР в Государственной думе РФ призвала разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной в связи с принятием закона о реинтеграции Донбасса. Об этом передает пресс-служба российского парламента.

Депутаты ЛДПР подчеркнули, что поддерживают Заявление Госдумы относительно подписанного Порошенко закона о «реинтеграции» Донбасса, перечеркивающего Минские соглашения.

«Фракция Политической партии ЛДПР выражает особое мнение и считает, что необходимо дополнить указанное Заявление абзацем о постановке вопроса о необходимости прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 г., ратифицированного Российской Федерацией Федеральным законом от 2 марта 1999 г. № 42-ФЗ»», – говорится в заявлении.

Также депутаты Государственной думы РФ приняли заявление, осуждающее подписание закона о «реинтеграции» Донбасса и призвали ООН, ПАСЕ, Европарламент и Конгресс США осудить данный документ.

Напомним, Закон о реинтеграции Донбасса вступит в силу 24 февраля 2018 года. Правительство должно в месячный срок со дня вступления документа в действие привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом. Ознакомиться с полным текстом закона можно по ссылке.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе.

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