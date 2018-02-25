Донецк в феврале (Фото). Новости

Февраль в Донецке был разным – со снегопадами, с оттепелью, с весенним солнцем…
Каким был город в этом месяце – в фотографиях дончан, которыми они делятся в соцсетях.
Фото: соцсети
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