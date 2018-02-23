В Украине создадут центры реабилитации военнослужащих-участников АТО. Новости

В Минобороны принято решение о создании центров реабилитации военнослужащих-участников АТО. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ, генерал-майор Олег Грунтковский во время брифинга по вопросам психологической реабилитации военнослужащих в ВСУ и путей их решения, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Параллельно с общегосударственными мероприятиями в системе психологической реабилитации, которые проводятся под координацией Министерства социальной политики Украины, продолжается работа по созданию сети региональных центров психологической реабилитации военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые будут подчиняться Министерству обороны Украины», – сообщил Олег Грунтковский.

По его словам, в районах восстановления боеспособности воинских частей группами психологической помощи проводится первичная диагностика наличия признаков боевой психической травмы у личного состава, проводятся тренинги, индивидуальные консультации с военнослужащими. Тех, кто имеет признаки боевой психической травмы направляют в центры медико-психологической реабилитации Минобороны, созданные на базе санаторно-курортных учреждений.

Так, сегодня в рамках пилотного проекта, в реабилитационном центре на базе учебно-спортивной базы зимних видов спорта Минобороны «Тисовец» на Львовщине прошли реабилитацию бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев с семьями. «Это пилотный проект, мы разрабатываем модель работы по реабилитации военнослужащих, а впоследствии планируем ее системно организовать», – уточнил начальник Главного управления.

В частности, по рекомендации представителей внештатных специализированных групп и специалистов медицинской службы военнослужащие, у которых обнаружены признаки боевой психической травмы, направляются в установленном порядке в медицинские учреждения, центры медико-психологической реабилитации Минобороны Украины и гражданских учреждений, с которыми Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО заключает соглашения о предоставлении услуг по психологической реабилитации.