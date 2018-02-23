Жителей Донецка перепугал салют (Фото). Новости

Сегодня, 23 февраля, во временно неподконтрольном Донецке день советской армии отметили салютом.

У жителей города это вызвало неоднозначную реакцию. Свое мнение они высказывают в социальных сетях.

Сергей: «От таких салютов телевизор подпрыгивал, а у соседа у ребенка истерика началась, думали, обстрел начался. Спасибо Захарченко за счастливое детство»;

Юлия: «Охренеть. Это надо очень много ума иметь, каждый день прогнозировать, что "вот-вот на нас наступать будут" и начать долбать из гаубиц»;

Андрей: «Арта салют стреляла, а потом гражданский салют»;

Елка: «Салют из пушек. Праздничные залпы. Точно планировали, но смысла не вижу. Только людей пугать»;

Елена: «Куйбышевский о@л от такого салюта»;

Иван: «С@ка, дегенераты днровские. Н@ер нам, людям, уставшим от войны, это нужно»;

Татьяна: «Смолянка содрогается. Н@ер нам такие салюты… Идиоты»;

Александр: «Вообще ..., предупреждать надо, идиоты».

Также в пабликах предлагают не паниковать по этому поводу: «В городе слышен салют, так что без паники».