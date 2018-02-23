Жителей Донецка перепугал салют (Фото). Новости

Жителей Донецка перепугал салют (Фото)

ДН

23.02.18 21:04dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Сегодня, 23 февраля, во временно неподконтрольном Донецке день советской армии отметили салютом.

У жителей города это вызвало неоднозначную реакцию. Свое мнение они высказывают в социальных сетях.

  • Сергей: «От таких салютов телевизор подпрыгивал, а у соседа у ребенка истерика началась, думали, обстрел начался. Спасибо Захарченко за счастливое детство»;
  • Юлия: «Охренеть. Это надо очень много ума иметь, каждый день прогнозировать, что "вот-вот на нас наступать будут" и начать долбать из гаубиц»;
  • Андрей: «Арта салют стреляла, а потом гражданский салют»;
  • Елка: «Салют из пушек. Праздничные залпы. Точно планировали, но смысла не вижу. Только людей пугать»;
  • Елена: «Куйбышевский о@л от такого салюта»;
  • Иван: «С@ка, дегенераты днровские. Н@ер нам, людям, уставшим от войны, это нужно»;
  • Татьяна: «Смолянка содрогается.  Н@ер нам такие салюты… Идиоты»;
  • Александр: «Вообще ..., предупреждать надо, идиоты».

Также в пабликах предлагают не паниковать по этому поводу: «В городе слышен салют, так что без паники».

  • Олег: «Это был салют с Д 30 ( буксируемая 122-мм гаубица – прим.)»
  • Стас: «С праздником, мужики»

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