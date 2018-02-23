В Макеевке джип врезался в маршрутку (Фото). Новости

В Макеевке джип врезался в маршрутку (Фото)

23.02.18 21:26dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 23 февраля, в Макеевке, по ул. Московская, в 13:30 произошло ДТП возле магазина «АЛЛО». Об этом пишут пользователи соцсетей.

«Столкнулись джип и маршрутка БАЗ-2215 "Дельфин"», – пишут пользователи.

Другие подробности аварии неизвестны.

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