В Макеевке джип врезался в маршрутку (Фото). Новости

Сегодня, 23 февраля, в Макеевке, по ул. Московская, в 13:30 произошло ДТП возле магазина «АЛЛО». Об этом пишут пользователи соцсетей.
«Столкнулись джип и маршрутка БАЗ-2215 "Дельфин"», – пишут пользователи.
Другие подробности аварии неизвестны.
23.02.18 21:26dnews.dn.uaНовости
Сегодня, 23 февраля, в Макеевке, по ул. Московская, в 13:30 произошло ДТП возле магазина «АЛЛО». Об этом пишут пользователи соцсетей.
«Столкнулись джип и маршрутка БАЗ-2215 "Дельфин"», – пишут пользователи.
Другие подробности аварии неизвестны.
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