В Донецке на пешеходном переходе сбит насмерть мужчина. Новости

В Донецке на пешеходном переходе сбит насмерть мужчина

23.02.18 21:49dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

Сегодня, 23 февраля, в Донецке возле остановки «Полиграфическая», на пешеходном переходе, автомобиль сбил насмерть человека. Об этом пишут пользователи соцсетей.

Горожане активно обсуждают происшествие. Некоторые из них обвиняют людей, которых называют «вояки»:

  • Dmitry: «Что-то часто происходят аварии с летальным исходом»;
  • Andrey: «Как появились вояки, так и смертность на дорогах повысилась, носятся отморозки укуренные на красный свет, как быки на красную тряпку»;
  • Inna: «Проезжала на маршрутке, лежал мужчина на асфальте, а возле него врачи со скорой были... Я надеялась, что он живой»;
  • Konstantin: «Пешеходы даже с минимальной загруженностью дороги под колеса попадают».
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