В Донецке на пешеходном переходе сбит насмерть мужчина. Новости

Сегодня, 23 февраля, в Донецке возле остановки «Полиграфическая», на пешеходном переходе, автомобиль сбил насмерть человека. Об этом пишут пользователи соцсетей.

Горожане активно обсуждают происшествие. Некоторые из них обвиняют людей, которых называют «вояки»: