США готовят новые санкции против России. Новости

Минфин США через несколько следующих недель объявит о новых санкциях против России. Об этом сегодня, 23 февраля, заявил глава Минфина Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме, пишет «Громадське».

«Мы работаем над санкциями против России. Уверяю – работа продолжается. Я вернусь сюда в последующие несколько недель чтобы поговорить об этом», – сказал он.

По его словам, ведомство продолжает рассматривать вмешательства РФ в президентских выборах США. «Мы продолжаем рассматривать вмешательство в выборы. Мы тесно сотрудничаем с ФБР и они дают нам самую информацию. И в случае необходимости мы рассмотрим имеющуюся у них информацию о частных лицах», – добавил Мнучин.

Ранее в США трое сенаторов от Демократической партии внесли проект резолюции, которой призывают президента Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России.

Напомним, что «черный список» из нескольких сотен российских бизнесменов и политиков, которым отныне ограничена внешнеэкономическая деятельность и запрещен въезд в США, в конце января пополнился и десятком членов «ЛНР» и «ДНР».

Ранее сообщалось, что Минфин США опубликовал «Кремлевский список», предусмотренный новым законом о санкциях против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

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