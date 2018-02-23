Законопроект о национальной безопасности: депутат сообщил детали . Новости

Подготовленный депутатами законопроект «О национальной безопасности» усиливает возможности гражданско-демократического контроля над Вооруженными силами Украины. Об этом рассказал народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Андрей Тетерев, сообщает «Громадскье».

По его словам, в законопроекте расписаны положения о секторе гражданско-демократического контроля, что позволит на определенных уровнях контролировать украинскую армию. «Речь идет и о парламентском контроле, и о гражданском контроле общественных организаций. И поэтому, по моему мнению, он значительно усиливает возможности гражданско-демократического контроля», – сказал депутат.

«Я бы очень хотел, чтобы на этой неделе мы отличились рассмотрением в первом чтении этого законопроекта», – добавил Тетерев.

Он сказал, что на уровне законопроекта о нацбезопасности определяется евроатлантическое движение Украины. «В законопроекте речь идет о новых современных вызовах, которые имеет государство сегодня; говорится о том, что министр обороны и его заместители должны быть гражданскими лицами; реформирования сектора безопасности и максимальное приближение к стандартам НАТО, о введении оперативного штаба и многое другое», – отметил депутат.



Главной идеей документа он назвал то, что он помогает Украине максимально интегрироваться в блок НАТО и отвечать всем современным угрозам.

Ранее сообщалось, что член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от БПП Ирина Фриз заявила, что изменение формата антитеррористической операции (АТО) на операцию Объединенных сил может произойти после принятия Верховной Радой закона о национальной безопасности.