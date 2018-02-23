Для обучения по стандартам НАТО отобраны 250 офицеров ВСУ с опытом в АТО. Новости

Украинских офицеров с боевым опытом отбирают для обучения по стандартам НАТО. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, пишет «Радио Свобода».

«Это, в основном, те офицеры – на 98%, которые прошли через участие в АТО, которые имеют боевой опыт, которые имеют перспективу применения знаний. И когда мы отбираем офицеров, то мы сразу разбираемся с тем, а какая перспектива продвижения по службе данного офицера, по какому направлению», – заявил Муженко.

Он добавил, что ранее при отборе на обучение по стандартам НАТО были «серьезные проблемы». «То, что касается системы отбора, то действительно были проблемы серьезные, были и субъективные подходы к отбору этих офицеров. У нас достаточно большое количество офицеров, прошедших обучение за рубежом по тем или иным специальностям, по тем или иным направлением. Но в свое время, когда ставилась задача отбора офицеров, не самые достойные, скажем так, не самые мотивированные туда отправлялись. Но мы сейчас имеем большое количество технических исполнителей или исполнителей в рамках выполнения определенной задачи, которые, соответственно, и имеют опыт работы в миротворческих структурах, и имеют соответствующий уровень подготовки за рубежом», – сказал Муженко.

По словам начальника Генерального штаба, эту систему изменили. «Мы отобрали более 250 офицеров. 90% из них – это офицеры тактического звена – от бригады и до взвода. И из них 90% прошли курс обучения английскому языку. Создана такая матрица. Это один из этапов подготовки офицера. Он овладевает определенным уровнем языка. После этого проходит соответствующую подготовку. Имеет необходимый опыт прохождения службы. И мы его отправляем на курсы или для обучения в высшие военно-учебные заведения других стран. И последние два года по такому принципу осуществляется подбор и отправка офицеров», – отметил Муженко.