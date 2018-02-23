Кравчук предложил расширить Минский формат по Донбассу. Новости

Формат Минске переговоров необходимо расширить, привлекая, в частности, президентов стран-участниц или министров иностранных дел. Об этом cегодня, 23 февраля, заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук в кулуарах IV Балтийско-Черноморского форума «Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для большой Европы», сообщает «Укринформ».

«В целом то, что Минский формат не работает, – это общеизвестные факт. Это отмечают в Европе, это подчеркивал и сам Трамп, нужно искать другой сценарий. Я думаю, что нам необходимо просто задать вопрос: не реформировать ли Минский формат, то есть расширить и реформировать по составу – добавить можно Польшу или США, а главное – там должны быть главы государств или хотя бы министры иностранных дел, которые отвечают за подпись, иначе – они (участники переговоров – ред.) даже не могут выйти на ратификации, они не является полноценными», – отметил Кравчук.

При этом, по убеждению экс-президента, основными вопросами Минского формата должны быть возвращение Крыма Украине и прекращение войны на Донбассе.