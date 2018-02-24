Мариуполь завалило снегом (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) продолжаются работы по уборке снега. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба горсовета.

В ночь коммунальными предприятиями города осуществлялись работы по очистке снега. После длительных осадков в течение 23 февраля работа была направлена ​​на противодействие созданию наката.

К уборке снега приступили в 19.00. К работе на дорогах привлекли 23 машины и 2 грейдера. Потрачено 510 тонн посыпочного материала. Три единицы спецтехники очищали внутриквартальные проезды.

К очистке тротуаров привлечено 22 механизма и 609 работников коммунальных предприятий. Осуществлена посыпки 586 км тротуара.

Работы по очистке продолжаются.

Стоит отметить, что 23 февраля состоялось заседание штаба по борьбе со снегом. Были спланированы работы на ночь. Сегодня штабом проведен анализ проделанной работы и намечены планы работ на 24 февраля.