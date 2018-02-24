Сводка из зоны АТО за 22 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 13 раз нарушали режим прекращения огня. Особенно активно провокации осуществлялись в темное время суток. В результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении НВФ применили артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы и весь арсенал стрелкового вооружения включая гранатометы вблизи Луганского. По предварительной информации несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество частных домов местных жителей. Также со стороны временно неподконтрольного Первомайска, противник обстрелял окрестности Подлесного из артиллерии калибра 152-мм. Последствия причиненного ущерба выясняются. Из 120-мм минометов и вооружения БМП НВФ вели огонь по опорным пунктам неподалеку Троицкого. На других участках обороны НВФ провоцировали украинскихвоенных из гранатометов различных типов и стрелкового оружия у Новоалександровки, Новгородского и Зайцево.

На донецком направлении НВФ вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Новотроицкого.

Представители «ЛНР» заявили о четырех обстрелах своих позиций за минувшие сутки. Утверждается, что под огонь попали районы поселка городского типа Калиново, сел Калиновка, Логвиново и Молодежное. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и вооружения БМП.

В «ДНР» заявили о восьми обстрелах. Утверждается, что применялись артиллерия калибром 122 мм, минометы калибром 120 и 82 мм, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. Под огонь попали попали поселок Трудовские на западе Донецка, село Жабичево, пригороды Ясиноватой и Горловки, Докучаевск и Еленовка, а также село Новоласпа в Тельмановском районе.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.