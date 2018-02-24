Вооруженные люди не дали проверить наблюдателям ОБСЕ российский гумконвой. Новости

Вооруженные представители «ЛНР» запретили наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине осмотреть машины. Об этом говорится в отчете СММ.

«Команда миссии предприняла попытку проследовать за колонной, но была остановлена двумя вооруженными мужчинами, которые заявили, что СММ не разрешено заезжать на территорию объекта, так как этот вопрос "не был согласован предварительно"», – говорится в сообщении.

По информации наблюдателей, в колонне было 10 грузовиков белого цвета с российскими номерными знаками и надписью «Гуманитарная помощь от Российской Федерации», 2 автомобиля с табличками «ЛНР» и надписью «Милиция», 4 автомобиля с надписью «Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации», 1 карета скорой помощи с российскими номерными знаками и еще 2 машины с табличками «ЛНР».

Колонна заехала на территорию объекта, расположенного на ул. Руднева, 2а, в Луганске.

Также наблюдателяи не удалось осмотреть грузовики, которые прибыли в Донецк.

«В районе н. п. Полтавское (неподконтрольный правительству, 32 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ видела 23 тентированных грузовика белого цвета с надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" (на русском языке), 3 автомобиля с табличками "ДНР" с надписью "Милиция", 2 микроавтобуса и 3 автомобиля с надписью "Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации". Наблюдатели видели, как на территории объекта, расположенного на ул. Баумана, 1, в Донецке разгружали 8 грузовиков белого цвета с российскими номерными знаками и надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации" на русском языке; при этом рассмотреть содержимое грузовиков членам команды СММ не удалось», – отмечается в сообщении.

Напомним, 22 февраля, автомобили 74-го «гуманитарного конвоя» въехали со стороны России на неподконтрольную часть Донбасса.

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