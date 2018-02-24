На Светлодарской дуге обстрелян поселок: повреждены дома и трансформаторная подстанция. Новости

Незаконные вооруженные формирования обстреляли послеком луганское. Об этом сегодня, 24 февраля на своей странице в Facebook сообщил руковоитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«По состоянию на 9:00 утра Гуманитарной миссии "Пролиска" известно о повреждении кровли и остекления 9 жилых домов в поселке Луганское (Светлодарская дуга) по улицам Верхняя (Щорса) и Калинина в ходе попадания как минимум 8 минометных мин 120 мм в жилые массивы поселка вечером и ночью с 23 на 24 февраля», – написал он.

Также Каплин уточнил, что в том числе повреждения получил дом координатора гуманитарного штаба «Пролиска-Светлодарск» Нины Уманец.

Также в результате попадания минометной мины в трансформаторную подстанцию, около половины поселка на данный момент обесточено. В ходе обстрела также посечены газовые трубы, в части поселка отсутствует газовое снабжение.

Отмечается, что Гуманитарная миссия «Пролиска» уточняет информацию о количестве поврежденных домовладений и жертвах среди мирного населения.

Напомним, 22 февраля, в ходе попадания в жилые массивы не менее 22 минометных мин 120 мм, повреждения получили 7 жилых домов в поселках на Светлодарской дуге, расположенных вблизи линии соприкосновения сторон на подконтрольной правительству Украины территории.