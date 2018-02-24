Ситуация в пунктах пропуска утром 24 февраля. Новости

Сегодня утром, 24 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 февраля через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 40 500 человек и 5400 транспортных средств:

«Майорск» – 8680 человек и 990 транспортных средств;

«Марьинка» – 10550 человек и 1880 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8345 человек и 1550 транспортных средств;

«Гнутово» – 4660 человек и 1015 транспортных средств.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 40/100;

«Марьинка» – 70/80;

«Новотроицкое» – 60/50;

«Гнутово» – 80/170.

«Станица Луганская» – 8340 человек.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «8:11. На Курахово в Донецк 150 где-то»;

Администратор: «8:17. Курахово в Донецк очередь большая, больше 100, льготы машин 30»;

Ангелина: «8: 21. В 6 ч 30 м очередь на мосту, на данный момент спустились с моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Сергей: «7:15. Стреляют. Интересно будет работать;

Администратор: «07:30. Еленовка начала пропускать. Еленовка до поворота, и вроде как у них нет света»;

Сергей: «8:40. Пока пропускают. Первый автобус на нулевой из Новотроицкого грузится. Но канонада не прекращается».

КПВВ «Станица Луганская»:

Том: «7:18. В сторону Луганска очередь огромная. На всю площадь автостанции».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.