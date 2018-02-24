В Украине за три года 24 тыс. человек отказались от гражданства . Новости

Около 24 тыс. человек вышли из украинского гражданства с 2015 года. Об этом в ходе презентации годового отчета сообщила замглавы Миграционной службы Татьяна Никитина, передает «Левый берег».

«Вышли из украинского гражданства за последние три года у нас около 24 тысяч граждан», – сообщила она.

По словам Никитиной, такое большое количество граждан, вышедших из украинского гражданства, обусловлено сложной экономической ситуацией в стране.

В то же время, она сказала, что зафиксировано уменьшение количества граждан, желающих вступить в гражданство Украины.

В прошлом году указами Президента было принято в украинское гражданство около 1 тыс. иностранцев.

Как сообщалось ранее, по данным Министерства внутренних дел России, 85 119 украинцев получили паспорта РФ в 2017 году.