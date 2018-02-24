Авдеевка остается без газа: газопровод не прошел испытания (Документ). Новости

Газопровод Очеретино-Авдеевка не прошел испытания из-за падения давления. Об этом сообщает «Донецкоблгаз».

По состоянию на 23 февраля Авдеевка с населением более 22 тысяч человек и 7 поселков по-прежнему остаются без газа.

В сообщении отмечается, что Департамент развития базовых отраслей промышленности ДонОВГА и генподрядчик строительства ООО «Теплоэнергокомплект» провели продувку, заполнение и испытание нового газопровода.

«Газопровод необходимого испытания не прошел из-за имеющегося падение давления.Газоснабжение потребителей г. Авдеевки и семи сел Ясиноватского района исключается из-за угрозы для жизни и здоровья населения», – сказано в сообщении.

В официальном сообщении «Донецкоблгаза» говорится, что продувка считается выполненной в случае отсутствия падения объема закаченного газа в течение суток с момента заполнения газопровода рабочим давлением.

Напомним, 15 февраля в ПАО «Донецкоблгаз» было передано подписанное членами комиссии так называемое Приложение Ю – «Акт принятия газового оборудования для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ)».

Ранее сообщалось, что для запуска технического газа в Авдеевку (Донецкая обл.) необходимо подписание соглашения между «Донецкоблгазом» и Донецкой областной военно-гражданской администрацией.

Кроме того, также сообщалось, что, как заявил глава ДонОВГА Павел Жебривский, фактически проблем с подключением газа в Авдеевке нет, однако есть проблема с «Донецкоблгазом».

Напомним, что ОАО «Донецкоблгаз» выступило с официальным заявлением по ситуации, сложившейся вокруг строительства газопровода высокого давления от газораспределительной станции (ГРС) в селе Очеретино в Авдеевку (Донецкая обл.).

Читайте также: