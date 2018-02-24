В России заявили, что закон о реинтеграции направлен на насильственный захват «Л-ДНР». Новости

Вступление в силу закона о реинтеграции подтверждает нацеленность украинской власти на силовое решение конфликта на Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
«24 февраля 2018 года вступил в силу скандальный закон о так называемой «реинтеграции Донбасса». Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на Юго-Востоке Украины. Подписав упомянутый закон, Петр Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны"», – сказано в сообщении.
Ознакомиться с полным текстом закона можно по ссылке.
Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе.
В России высказали недовольство законом.
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