РФ слишком много вложила в войну, чтобы покинуть Донбасс, – Ходжес. Новости

Россия слишком много инвестировала в войну в Донбассе, чтобы просто уйти. Об этом сказал бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в интервью «Новому времени».

«Я думаю, что в итоге решение должно быть не военным, а политическим, но при этом дипломатические усилия обычно занимают долгое время. Россия слишком много инвестировала в эту войну и потому не уйдет с территории Донбасса быстро и легко. Считаю, это будет долгий процесс», – отметил Ходжес.

Генерал не думает, что есть прямая связь между президентскими выборами в России и прекращением войны в Донбассе.

По его словам, Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить насилие на Донбассе, «но не так, чтобы сохранить за Россией ее достижения на этой территории».

Что касается возможной миротворческой миссии ООН в регионе, Ходжес подчеркнул, что «ключ – в том, чтобы контингент был надежным, поэтому мы должны подобрать страны, профессиональные, способные, сильные, которые нельзя отодвинуть в сторону».

Ходжес считает, что речь может идти о странах, которые не входят в НАТО, например Швеция или Финляндия.

Генерал отметил, что мандат миссии должен четко описывать правила перехода к боевым действиям, иерархию командования и задачи.

Напомним, ранее Ходжес заявлял, что оружие США в Украине может существенно повлиять на ситуацию на Донбассе, – генерал Ходжес

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