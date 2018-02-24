Под Мариуполем задержали браконьеров с осетром (Фото, видео). Новости

В районе Юрьевки (Донецкая обл.) с помощью тепловизора были обнаружены два человека в лодке, которые совершили выход в мире вне навигационного периода. Об этом сообщает Госпогранслужба.

При осмотре местности у плавсредства пограничники обнаружили незаконно выловленную рыбу: 16 пеленгасов и 1 осетр.

Сумма нанесенного ущерба составляет около 60 тыс. грн.

По данному факту проинформированы Мангушский РО милиции. В действиях граждан усматриваются признаки правонарушения ч.1 ст. 249 УК (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред) и ст.202 КУоАП (Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда).