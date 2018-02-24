В «ЛНР» заявили об обстреле Калиново: погибли животные (Фото). Новости

В ночь с 23 на 24 февраля был обстрелян поселок городского типа Калиново (НКТ*, Луганская обл.), в результате чего во дворе жилого дома была разрушена одна хозяйственная постройка, еще две получили повреждения, погибли домашние животные. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщили в администрации Первомайска, в состав которого входит поселок, передают местные интернет-ресурсы.

«Выездом сотрудников МЧС ЛНР было зафиксировано, что в результате обстрела 23 февраля, приблизительно в 21.40, произошло прямое попадание снаряда в сарай, пристроенный к летней кухне дома № 16 по улице Чапаева. В сарае погибли пять маленьких поросят. В летней кухне повреждено остекление, крыша и входные двери в погреб. Также разбит летний душ. На момент обстрела в летней кухне находились три человека, среди них девочка 10 лет», – говорится в сообщении.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория