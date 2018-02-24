В Луганске восстановили связь Vodafone. Новости

В Луганске заработала связь МТС (Vodafone). Об этом сегодня, 24 февраля, сообщается в социальных сетях.

«Товарищи новороссы, ср@ие в коментах про "нах он нужен", не забывайте – сим карты переставлять не надо. Продолжайте пользоваться местным православным оператором Лугаком. Он теперь заработает, не переживайте», – говорится в сообщении о возобновлении связи.

Роман: «Заработала»;

Аля: «Есть связь! Авиацентр»;

Иван: «Работает»;

Сережа: «На востоке пока нету связи»;

Анастасия: «В Украину дозваниваемся, по Луганску нет. Восток»;

Константин: «Да может нахрен эта вражеская водафоне??? Это даже не украинский провайдер по-сути».

Также в сообщениях отмечается что связь пока неустойчивая. Жители предполагают, что это из-за возросшей нагрузки.

Сергей: «Перегружены станции. Момент пуска все-таки, все хватаются за телефоны».

Данную информацию подтвердим «министр коммуникаций ЛНР» Юрий Першиков: «Восстановительные работы проведены, оптоволоконный кабель успешно сварен. Таким образом работа мобильного оператора восстановлена на территории республики».

Напомним, в неподконтрольных Луганске и Алчевске снова пропала мобильная связь украинского мобильного оператора Vodafone.

Ранее сообщалось, что связь Vodafonе (МТС) в неподконтрольном Луганске пропала из-за обрыва волоконно-оптической линии. Как рассказал корреспонденту «Донецких новостей» сотрудник Vodafonе, заявка передана специалистам. Также он сообщил, что «сроки восстановления уточняются». Информации о том, какие города остались без связи в результате аварии, пока что нет.

Позже стало известно, что «Vodafone-Украина» планирует обратиться в ОБСЕ для получения информации о причинах обрыва волоконно-оптической линии, которая обеспечивает связь на неподконтрольной Украине территории в Луганской области.

22 февраля в «ЛНР» заявили, что знают, где поврежден кабель связи и будут его восстанавливать.

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