Ситуация в пунктах пропуска днем 24 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 24 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Александр: «11:16. Со стороны Артемовска не пропускают маршрутки и такси, муниципальные автобусы проезжают до КПВВ».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «12:12. На Каргиле в Донецк около 100 машин»;

Администратор: «13:18. На Марьинке в Донецк 25 льготной и общая до посадки».

Руслан: 14:04. На Каргиле 1 ч назад льготы машин нет, общая 70 авто. На Еленовке было общей 30-40 авто».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «12:09. В Донецк на Новотроицком 60-70, Еленовке 20. В Мариуполь на Перлыне 30, на Еленовке до поворота. На Донецк сразу на проверку, а Еленовка очередь до моста. Пропускают очень медленно. Запускают только 1 ряд»;

Оля: «13:57. Новотроицк пусто. На Мариуполь только одна полоса занята».

КПВВ «Гнутово»:

Администратор: «11:23. Пищевик в Марик на днр никого, в днр машин 50. На Украине в Марик никого».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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