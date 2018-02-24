Ситуация в пунктах пропуска днем 24 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 24 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Александр: «11:16. Со стороны Артемовска не пропускают маршрутки и такси, муниципальные автобусы проезжают до КПВВ».
КПВВ «Марьинка»:
- Администратор: «12:12. На Каргиле в Донецк около 100 машин»;
- Администратор: «13:18. На Марьинке в Донецк 25 льготной и общая до посадки».
- Руслан: 14:04. На Каргиле 1 ч назад льготы машин нет, общая 70 авто. На Еленовке было общей 30-40 авто».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Администратор: «12:09. В Донецк на Новотроицком 60-70, Еленовке 20. В Мариуполь на Перлыне 30, на Еленовке до поворота. На Донецк сразу на проверку, а Еленовка очередь до моста. Пропускают очень медленно. Запускают только 1 ряд»;
- Оля: «13:57. Новотроицк пусто. На Мариуполь только одна полоса занята».
КПВВ «Гнутово»:
- Администратор: «11:23. Пищевик в Марик на днр никого, в днр машин 50. На Украине в Марик никого».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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