Правозащитники обнародовали мониторинг нарушений прав заключенных в тюрьмах «Л-ДНР». Новости

Оккупационная администрация «Л-ДНР» не обеспечивает соблюдения элементарных прав человека в отношении узников в местах лишения свободы, которые остались на этих территориях. Таков главный вывод проекта «Мониторинг и защита прав осужденных, находящихся в ОРДЛО», который провели три правозащитные организации Украины: «Донбасс-SOS», «Альтернатива» и Харьковская правозащитная группа, передает Deutsche Welle.

«Истории опрошенных заключенных, которым удалось выйти на свободу и выехать на подконтрольную Украины территорию, ужасают», – говорит эксперт по документированию нарушений прав человека правозащитной организации «Донбасс-SOS» Наталья Мельник.

По ее словам, всего в неподконтрольных украинской власти районах остается около 10 000 заключенных в Донецкой области и еще более 6000 – в Луганской.

Представители правозащитных организаций Украины назвали заключенных, оставшихся в местах лишения свободы на оккупированных территориях Донбасса, «невидимыми жертвами войны». Как заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, из-за боевых действий и обстрелов на ныне оккупированных территориях Донбасса погибли по меньшей мере 10 заключенных и еще как минимум 26 были ранены. Он отметил, что из-за нехватки всеобъемлющей информации реальные цифры могут быть значительно больше. «Одна из колоний в Донецкой области сейчас находится между позициями двух сторон. Ее пытались вывезти на подконтрольную территорию, но это не удалось», – сказал Захаров.

2014 году на подконтрольную Украины территорию удалось перевезти 200 осужденных женщин из Червонопартизанской исправительной колонии Луганской области. А из районов Донетчины, которые контролирует «ДНР», за последние три года смогли перевести только 186 осужденных. При этом существуют еще более 800 заявлений на перевод, которые удалось получить от заключенных в Донецкой области, говорит Евгений Захаров. Правозащитники уже передали эти данные украинской власти, но руководство «ДНР» заявления не рассматривает.

Зато, руководство «ЛНР», как утверждают правозащитники, вообще не проводит никаких переговоров о переводе заключенных. Глава «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский сообщил, что узники в местах лишения свободы в неподконтрольных Киеву районах Луганщины также массово пишут заявления на перевод. «Но так называемая "власть" ЛНР не отдает нам заключенных, потому что она их эксплуатирует в трудовом рабстве. У нас есть доказательства того, что людей не освобождают и не переводят на подконтрольную Киеву территорию только потому, что на них зарабатывают деньги в трудовых лагерях», – сказал правозащитник.

Заключенные в «Л-ДНР» страдают от недоедания и часто содержатся в нечеловеческих условиях, утверждают правозащитники. В некоторых исправительных колониях, по их данным, зафиксированы случаи голода и голодных смертей, а также случаи прекращения водоснабжения, из-за чего узникам приходилось самостоятельно бурить скважины для получения питьевой воды. «В одной из колоний осужденные остались без отопления, и в холодный сезон температура в некоторых камерах падает до 5 градусов по Цельсию. Они обогревались "буржуйками", уголь для которых закупался за счет их родственников и близких», – сказал Евгений Захаров.

По его словам, после того, как заканчивались медикаменты, оставшиеся с довоенных времен, даже раненные в результате боевых действий узники оставались без медицинской помощи. И даже специализированные колонии, в которых содержатся больные СПИДом и туберкулезом с массой сопутствующих болезней, пережили длительное время без лекарств, пока они не начали поступать из России, сказал правозащитник.

Евгений Захаров отметил, что заключенные на оккупированных территориях фактически лишены права на справедливый суд, а вынесеные украинскими судами приговоры пересматриваются судами фактической власти неподконтрольных территорий без участия свидетелей, потерпевших, адвокатов и самих заключенных. В отличие от ситуации на остальной территории Украины, осужденные на оккупированной территории Донбасса не имеют доступа к интернету, сообщил правозащитник. А это значит, что они лишены возможности дистанционного обращения в суды и другие органы государственной власти на подконтрольной территории и вообще права на обжалование приговоров, просмотр их дел и условно-досрочного освобождения.

Украинская власть и правозащитники, по словам Захарова, фактически не имеют никаких возможностей защищать права заключенных на оккупированных территориях. Он говорит, что надежда есть только на то, что удастся решить проблему юридического оформления осужденных, которые возвращаются из «Л-ДНР» – сейчас при участии общественности разрабатывается соответствующий законопроект.

Напомним, по данным «Восточной правозащитной группы», в 2017 году на неподконтрольном Донбассе в СИЗО №17 (г. Луганск) от побоев умерли три человека.

Ранее сообщалось, что «власти ДНР» за время конфликта на Донбассе передали украинской стороне 166 заключенных, которые изъявили желание отбывать наказание на территории, подконтрольной украинским властям.

Отметим, что такие же данные дает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. При этом омбудсмен Украины подчеркивает, что из тюрем «ЛНР» в рамках передачи осужденных не удалось забрать ни одного человека.

Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек.

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