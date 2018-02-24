В Донецкой области начался новый отбор желающих стать «куркулями» (Видео). Новости

В Донецкой области объявлен первый в этом году (и уже шестой в целом) конкурсный отбор бизнес-проектов в рамках программы «Украинская донецкий куркуль». Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он отметил, что документы от претендентов на получение до 500 тыс. грн. гранта на развитие бизнеса принимает департамент экономики ОГА по адресу: г. Краматорск, ул.Богдана Хмельницкого, 6, кабинет 412.

Документы претенденту нужно принести лично в бумажной форме до 13 марта.

Заседание комиссии по защите проектов и отбору победителей планируется на 28 марта.

Подробнее справочную информацию можно получить по телефону (050) 623-80-08 или по электронной почте 00282@dn.gov.ua

Губернатор подчеркнул, что программа «Украинский донецкий куркуль» – одна из самых успешных программ прошлого года. Благодаря ей более 130 жителей Донетчины открыли собственный бизнес в самых различных областях хозяйства. «Куркули» занимаются растениеводством, животноводством, птицеводством, флористикой, варят сыр, шьют мягкие игрушки, открыли заведения питания, медицинские кабинеты, спортивные залы, швейные мастерские, СТО, предприятия по обработке железа, пекарни, теплицы, типографии и др.

«Радуюсь, как от конкурса к конкурсу увеличивается количество поданных заявок: люди поверили в программу, в собственные силы, в поддержку их идей государством», – подчеркнул Павел Жебривский.

Он добавил, что каждый третий победитель программы – переселенец. Для них в программе предусмотрены определенные преференции.

Напомним, 16 января глава ДонОВГА показал предприятия «куркулей» в Краматорске, Славянске, Лимане и Александровке. А 17 января – он показал предприятия на юге области – в Мариуполе, Волновахском и Никольском районах. 18 января губернатор посетил предприятия «куркулей» на севере области.

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