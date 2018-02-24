Шахтеры «Селидовугля» голодают четвертые сутки (Фото). Новости

Работники трех шахт государственного предприятия «Селидовуголь», а также главы местных первичных профсоюзных организаций вместе с главой местной организации Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) городов Селидово и Новогродовки Виктором Трифоновым продолжают голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Об этом сегодня, 24 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель НПГУ Михаил Волынец.

Он сегодня пришел поддержать горняков.

«Рискуя жизнью шахтеры зарабатывают на жизнь себе и своим семьям, а теперь вынуждены рисковать здоровьем, чтобы получить то, что заработано тяжелым трудом», – говорится в сообщении.

Напомним, работники четырех шахт государственного предприятия «Селидовуголь» и главы местных первичных профсоюзных организаций вместе с главой местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктором Трифоновым в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности объявили бессрочную голодовку.

Как сообщалось ранее, Волынец заявил, что протест горняков трех шахт в Донецкой области продолжается уже восьмой день и приобретает затяжной характер.

Напомним, почти 8500 шахтеров объединения «Селидовуголь» получают зарплату нерегулярно и частями. Из-за невыплаты зарплаты люди не могут позволить себе самого необходимого.

Ранее сообщалось, что 14 февраля, шахтеры ГП «Селидовуголь» перекрыли автодорогу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку.

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