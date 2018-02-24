«Укрзализныця» запускает поезд Киев-Бердянск-Покровск. Новости

«Укрзализныця» с 25 марта назначила курсирование двухгруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов сообщил, что.



«Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. ПАО «Укрзализныця» назначила курсирование двухгруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Поезд № 226 / 226-246 / 245 будет курсировать с 25 марта», – написал он.



По словам руководителя УЗ, таким образом удается решить проблемный вопрос относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донетчины со столицей и другими регионами Украины.