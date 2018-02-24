В Горловке мужчина чуть не умер в заиленном пруду. Новости

Во временно неподконтрольной Горловке (Донецкая обл.) сотрудники «МЧС ДНР» извлекли из заиленного пруда мужчину. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сегодня ночью приблизительно около двух часов с помощью надувной лодки и спасательной веревки из заиленного участка водоема в камышах по ул. Шашурина в Никитовском районе Горловки пришлось извлекать мужчину.

Пострадавший 30-40 лет в тяжелом состоянии отправлен в горбольницу Горловки. К работам привлекались 2 единицы техники и 5 человек личного состава.