Связь в «ЛНР» восстановлена, на очереди «ДНР», – Vodafone. Новости

Оператор мобильной связи «Vodafone Украина» заявляет о восстановлении связи в неподконтрольному Украине Луганске. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан.

«Луганск – вновь в эфире. А 28 февраля мы едем в Минск на заседание Трехсторонней контактной группы. На повестке дня – обсуждение ситуации со связью в Донецке», – написала она.

Под ее постом пользователи оставляют свои комментарии:

Яна Осмоловская: «Добрый день! Очень бы хотелось восстановления связи в Донецке, но с такой "властью" надежды нет! Спасибо Вам за Луганск!»;

Svyatoslav Svyatoslav: «Да, хотя бы с Донецком получилось, а то связаться же с родными не возможно. Те, кто старшие поколение, не знают не что такое Вайбер, скайп, как моя мама, как и других таких людей и они не могут связаться с родными»;

Наталья Наталья: «В Донецке многим нужна связь!!!! Очень!!!!»;

Таня Головаш: «Будем ждать новостей. Хоть бы получилось вернуть связь в Донецк»;

Евгений Сагайдак: «Пока еще криво работает. Внутри Луганска практически все жалуются на невозможность дозвониться: абонент не может принять звонок. А вот на территорию Украины вызовы проходят».

С 11 января в «ДНР» недоступна связь оператора «Vodafone Украина»

Ранее о возобновлении связи в «ЛНР»сообщили в социальных сетях.

Напомним, в неподконтрольных Луганске и Алчевске снова пропала мобильная связь украинского мобильного оператора Vodafone.

Ранее сообщалось, что связь Vodafonе (МТС) в неподконтрольном Луганске пропала из-за обрыва волоконно-оптической линии. Как рассказал корреспонденту «Донецких новостей» сотрудник Vodafonе, заявка передана специалистам. Также он сообщил, что «сроки восстановления уточняются». Информации о том, какие города остались без связи в результате аварии, пока что нет.

Позже стало известно, что «Vodafone-Украина» планирует обратиться в ОБСЕ для получения информации о причинах обрыва волоконно-оптической линии, которая обеспечивает связь на неподконтрольной Украине территории в Луганской области.

22 февраля в «ЛНР» заявили, что знают, где поврежден кабель связи и будут его восстанавливать.

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