«Александрия» дома победила «Мариуполь». Новости

В матче 21 тура УПЛ ФК «Александрия» на последних минутах матча победила «Мариуполь».
Как сообщает пресс-центр ФК «Мариуполь», игра закончилась со счетом 1:0.
Голы: Бухал, 88 (1:0).
Предупреждения: Бухал, 14, Цуриков, 41, Дедечко, 45, Чурко, 50
«Александрия»: Панькив, Протасов (Пономарь, 70), Довгий, Цуриков (Бабогло, 90), Бухал, Полярус (Старенький, 80), Гитченко, Ситало, Пашаев, Бацула, Банада
Запасные: Леванидов, Шастал, Грицук, Стецьков
Гл.тренер – Владимир Шаран
«Мариуполь: Худжамов, Кирюханцев, Белый, Яворский (Неплях, 46), Демири, Дедечко, Мишнев (Диденко, 87), Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 82), Борячук, Чурко
Запасные: Левченко, Насонов, Коробенко, Тищенко
Гл.тренер – Александр Бабич
Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты – Андрей Еремеев (Николаев), Евгений Данильченко (Луганск)
Четвертый арбитр – Екатерина Монзуль (Харьков)
Наблюдатель арбиража – Сергей Задиран (Днепр)
24 февраля. Александрия. СК «Ника»
Статистика матча (в скобках – показатели первого тайма):
Удары: 4 (2) – 6 (4)
Удары в створ: 5 (2) – 4 (1)
Угловые: 3 (1) – 6 (3)
Вне игры: 2 (1) – 2 (1)
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