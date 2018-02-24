«Александрия» дома победила «Мариуполь». Новости

«Александрия» дома победила «Мариуполь»

24.02.18 16:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В матче 21 тура УПЛ ФК «Александрия» на последних минутах матча победила «Мариуполь».

Как сообщает пресс-центр ФК «Мариуполь», игра закончилась со счетом 1:0.

Голы: Бухал, 88 (1:0).

Предупреждения: Бухал, 14, Цуриков, 41, Дедечко, 45, Чурко, 50

«Александрия»: Панькив, Протасов (Пономарь, 70), Довгий, Цуриков (Бабогло, 90), Бухал, Полярус (Старенький, 80), Гитченко, Ситало, Пашаев, Бацула, Банада

Запасные: Леванидов, Шастал, Грицук, Стецьков

Гл.тренер – Владимир Шаран

«Мариуполь: Худжамов, Кирюханцев, Белый, Яворский (Неплях, 46), Демири, Дедечко, Мишнев (Диденко, 87), Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 82), Борячук, Чурко

Запасные: Левченко, Насонов, Коробенко, Тищенко

Гл.тренер – Александр Бабич

Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты – Андрей Еремеев (Николаев), Евгений Данильченко (Луганск)

Четвертый арбитр – Екатерина Монзуль (Харьков)

Наблюдатель арбиража – Сергей Задиран (Днепр)

24 февраля. Александрия. СК «Ника»

Статистика матча (в скобках – показатели первого тайма):

Удары: 4 (2) – 6 (4)

Удары в створ: 5 (2) – 4 (1)

Угловые: 3 (1) – 6 (3)

Вне игры: 2 (1) – 2 (1)

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