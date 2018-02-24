В «ЛНР» готовятся отражать радиационные и химические атаки . Новости

В «ЛНР» готовятся отражать радиационные и химические атаки

24.02.18 21:06dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Незаконные вооруженные формирования «ЛНР» провели занятия по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ), передают сегодня, 24 февраля, местные интернет-ресурсы.

Проведение учений они объяснили тем, что «недостаток военной техники в украинской армии был пополнен боевыми машинами из зоны отчуждения Чернобыля». 

Также в «ЛНР» обвинили ВСУ в применении фосфорных боеприпасов «в связи с чем, подразделения РХБЗ Народной милиции ЛНР постоянно находятся в повышенной боевой готовности».

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