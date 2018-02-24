В Украине изменятся правила регистрации абонентов связи. Новости

В Украине с осени 2018 года вступят в силу новые правила регистрации абонентов телекоммуникационных услуг. Об этом передает пресс-служба НКРСИ.

Абоненты смогут самостоятельно решать – заключать им письменный договор в офисе оператора или воспользоваться электронной регистрацией. Подтвердить свою личность абоненты смогут с помощью электронной цифровой подписи, BankID или других средств электронной идентификации личности.

«Указанное решение приводит процедуру в соответствие с современными требованиями», – заявили в комиссии.

Принятое решение вступит в силу через 9 месяцев.

В комиссии отмечают, что сейчас в Украине до 90% абонентов не имеют регистрации у оператора. Это в свою очередь приводит к распространению мошенничества, связанного с использованием абонентских номеров, и причиняет материальный ущерб как абонентам, так и операторам.