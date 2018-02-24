В Старобельске бродячие животные нападают на людей. Новости

С начала этого года в Старобельске (Луганская обл.) в больницу обратилось уже 20 человек с жалобами, что их покусали животные. Более чем в половине случаев, на людей нападали именно бродячие собаки. Сейчас прививаются вакциной от бешенства 12 человек. Для сравнения, за весь прошлый год в Старобельске было 100 подобных случаев. Об этом рассказал главный врач Старобельского РТМО Вячеслав Быков, передает «Громадське радио».

Пока случаев заболевания бешенством в городе не зафиксировано, но в двух соседних селах такие случаи уже были. Поэтому Старобельск находится в зоне риска.

«Я могу сказать, что это угроза. Очень много бродячих собак. Что они смогут сделать, как поведут себя? Сколько пострадает людей? Могут же пострадать и детки, которые идут из школы, садика. Да и так гуляют», – говорит Вячеслав Быков.

В городском совете Старобельска проблему с бродячими собаками признают. По словам мэра города Яны Литвиновой, решать эту проблему сложно. Закон «О жестоком обращении с животными» оставляет не много вариантов. Строить приют – дорого. По подсчетам местных финансистов, только на содержание приюта нужно около 3 млн. гривен. Город таких денег выделить не может. Также в регионе нет ни одной фирмы, которая бы на законных основаниях занималась отловом собак. Поэтому последние два года город заключает договор с харьковской компанией. Но те приезжают только когда у них есть на это время. «Харьковская фирма, когда имеет возможность, в своем графике устанавливает график приезда в Старобельск, и проводит отлов собак согласно действующему законодательству», – говорит Яна Литвинова. Также, по словам мэра Старобельска, велись переговоры с одной из общественных организаций, которая может провести в городе стерилизацию взрослых особей. Но пока ответа этой организации нет.