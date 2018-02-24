В Донецкой области школьница вызвала полицию из-за пьяного отчима-дебошира. Новости

В Донецкой области школьница из Краматорска обратилась в полицию, когда домой пришел пьяный отчим и начал бить ее мать. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

В сообщении говорится, что, вчера, 23 февраля, в 23 часов сотрудница центра 102 услышала в трубке детский голос. Девочка быстро спросила, в каком городе находятся полицейские, а узнав, что по этому номеру обслуживается вся Донецкая область, начала говорить.

Выяснилось, что 11-летняя школьница закрылась в своей комнате, потому что отчим пришел домой навеселе и начал «устанавливать свои порядки». Сначала у них с женщиной возникла словесная перепалка, потом драка.

«Я слышу, как мама кричит, а он ее бьет», – рассказала девочка. На втором этаже частного дома спал ее младший брат, а мать между ударами успела только приказать ребенку набрать 102.

Через 10 минут наряд патрульной полиции уже был на месте. Все это время девочка находилась на линии и рассказывала оператору, чем занимается, как учится и часто в доме бывают такие ссоры.

Хозяйка подтвердила полицейским слова дочери и написала по этому поводу заявление.

Всего же в 2017 году полицейские оказали помощь более чем 3 тысячам детей Донетчины.