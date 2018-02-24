Горловчанам рекомендуют покинуть улицы города. Новости

Сегодня, 24 февраля вечером, жители временно неподконтрольной Горловки (Донецкая обл.) в социальных сетях сообщают об обострившейся ситуации в районе Светлодарской дуги. На севере и западе города уже около двух часов стреляет тяжелое вооружение.

В связи с этим жителей прифронтовой части города просят покинуть улицы и укрыться в безопасных местах.

Также руководитель администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что в ночь на 24 февраля в результате обстрела было разрушено 5 домов на восточной окраине города и повреждены ЛЭП.

«В результате ночного обстрела на восточной окраине Горловки были повреждены пять домостроений на улицах Мерецкого и Фруктовая. Повреждены шесть пролетов высоковольтных электролиний. После обстрелов зафиксировано порядка 30 воронок от разрывов боеприпасов», – рассказал он.

При этом в штабе АТО в вечерней сводке говорят об отсутствии обстрелов.«С начала этого периода режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Напомним, незаконные вооруженные формирования в ночь на 24 февраля обстреляли поселок Луганское. Известно о повреждении кровли и остекления 9 жилых домов в поселке по улицам Верхняя (Щорса) и Калинина в ходе попадания как минимум 8 минометных мин 120 мм в жилые массивы поселка.