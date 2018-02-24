В «ДНР» автобусы и автомобили попали в снежные заносы. Новости

На части территории Донецкой области, временно подконтрольной «ДНР», в снежные заносы попали два автобуса и два легковых автомобиля. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает «МЧС ДНР».

Так, вчера, 23 февраля, в Шахтерском районе на автодороге «Никишино-Рассыпное» спасатели с помощью автоцистерны, буксировочного троса и лопат извлекли 2 автобуса, в которых находилось 72 человека и 2 автомобиля, в которых было 8 человек из снежного заноса.

Как отмечается, сейчас дороги очищены от снега и свободны для проезда.