В «ДНР» автобусы и автомобили попали в снежные заносы. Новости

В «ДНР» автобусы и автомобили попали в снежные заносы

24.02.18 21:41dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На части территории Донецкой области, временно подконтрольной «ДНР», в снежные заносы попали два автобуса и два легковых автомобиля. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает «МЧС ДНР».

Так, вчера, 23 февраля, в Шахтерском районе на автодороге «Никишино-Рассыпное» спасатели с помощью автоцистерны, буксировочного троса и лопат извлекли 2 автобуса, в которых находилось 72 человека и 2 автомобиля, в которых было 8 человек из снежного заноса. 

Как отмечается, сейчас дороги очищены от снега и свободны для проезда.

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