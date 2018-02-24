В «ДНР» собрались для расширения сотрудничества с Россией пригласить комиков. Новости

«Русский центр ДНР» планирует расширить сотрудничество с Россией в культурной сфере. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщил председатель «народного Совета ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«В рамках культурной программы мы планируем расширение, планируется поддерживать направление Stand-up – это известные комики из России, которые будут приезжать к нам. Безусловно, нам важна наша молодежь, и мы планируем приглашать известных диджеев, которые будут востребованы», – рассказал он.

Напомним, Пушилин возглавил «Русский центр» по интеграции Донбасса с РФ. Проект «Русского центра» был презентован в Москве на заседании комитета Совета Федерации РФ.