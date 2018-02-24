НВФ спрятали на Донбассе по меньшей мере 46 танков, – СЦКК. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили на неконтролируемой правительством территории не отведенную от линии разграничения на Донбассе тяжелую технику и вооружение. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

В частности, возле Круглика обнаружили 36 танков Т-64, а возле Ясного – пять единиц буксируемых гаубиц Д-30.

По предварительной информации, на территории школы на улице Б. Хмельницкого в Донецке было обнаружено еще 10 танков, а на северо-восточной окраине Калиновки – артиллерийские системы и минометы различного калибра.

«Указанное свидетельствует о пренебрежении оккупационной администрацией Российской Федерации требований актов международного права, относительно запрета размещения в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники, а также систематического нарушения ими достигнутых договоренностей по отводу средств огневого поражения от линии соприкосновения сторон согласно Минских договоренностей», – подчеркивает украинская сторона СЦКК.