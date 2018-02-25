Театр переселенцев Domus приедет в Славянск и Краматорск…Если соберут деньги (Фото, Видео). Статьи

Вскоре жители Славянска и Краматорска смогут познакомиться с постановками театра Domus. Правда, если труппа соберет необходимую сумму…

Независимый театр Domus – объединение творческих людей. Под крышей дома («domus» с латыни означает «дом») нашли «приют» львовяне и переселенцы из Крыма. Создатели Domus – житель Львова Денис Федешов и профессиональный режиссер-постановщик Наталья Меньшикова, которая весной 2014 года уехала в столицу Галичины после аннексии Крыма.

В репертуаре театра спектакль «Во сне и наяву» по произведениям Габриэля Гарсиа Маркеса, драма «Спокойной ночи, мама», написанная драматургом Маршей Норман, сказка «НЕспящая красавица», «Волшебная ночь» по Мрожеку, «Эскориал» Мишеля де Гельдерода и сказка «В поисках утраченной магии».

По мнению артистов, именно посредством спектаклей и их обсуждений со зрителями можно преодолеть установленные стереотипы и информационные воздействия, которые создают проблемы в украинском обществе.

Недавно Domus презентовал спектакль «Бабочки свободны» по мотивам пьесы американского драматурга Леонарда Герша. Он стал шестым в репертуаре театра. Несмотря на то, что пьеса написана еще в 1969 году, она отнюдь не потеряла современное звучание. Это история непростых человеческих отношений – незрячего человека и молодой женщины, это поиск ответов на вопросы, что такое быть свободным человеком, о любви мамы к сыну, которая сковывает и разрушает. С этим спектаклем труппа хочет поехать на Донбасс, чтобы познакомить жителей Славянска и Краматорска с чувствительной и настоящей любовью вслепую.

«Это романтическая история молодых людей, начинающих взрослую жизнь.. Свободны ли они выбирать и имеют ли возможность решать это самостоятельно? Способны ли они преодолеть существующие стереотипы? Способны ли они брать ответственность за себя, за другого, за свою жизнь? Почувствуют ли они поддержку близких? Ответы на эти и другие вопросы даст не только наш спектакль, а и рефлексия после с актерами и режиссером. А также для усиления взаимопонимания в обществе, изменения отношения к постоянным стереотипам наша команда перед спектаклями проведет несколько флэшмобов. Во время них участники могут почувствовать на себе влияние стереотипов общества. Это даст им дополнительные эмоции и более широкий спектр понимания проблем», – отметила Наталья Меньшикова.

Но для поездки необходимы деньги – 40 тысяч гривен. Поездку наполовину готов профинансировать благотворительный фонд «Возрождение», однако вначале коллектив должен собрать указанную сумму сам, что решено делать при помощи пожертвований. Деньги Domus собирает на краудфандинговой платформе «Спільнокошт».

«Наш молодой коллектив крепнет и растет. Нам уже годик. Маленькие дети, что в такое время делают? Начинают ходить и познавать окружающий мир! И Domus тоже мечтает познавать мир. Мы планируем отправиться в маленькое путешествие. Решили начать с Краматорска и Славянска. Нам просто необходима ваша поддержка!», – рассказали основатели театра.

Это уже не первая поездка театра на восток Украины. Ранее спектакль увидели жители Северодонецка и Новоайдара на Луганщине. «Это была первая поездка нашего коллектива. Такого теплого приема мы не встречали, наверное, нигде. Надеемся, в будущем будет так же тепло и уютно во время представления и после. Для нашего театра, созданного жителями западного региона и переселенцами из Крыма и Донбасса, очень важно не только показать спектакль, но и при обсуждении его со зрителями создать платформу для диалога, обмена опытом и достижения взаимопонимания между регионами», – отметила Меньшикова.

Основатели театра Domus считают, что восточные области Украины, где население страдает от войны, остро нуждается в социальной и культурной реабилитации, в том числе через визитные инициативы. «Нам очень важно не только показать спектакль, но и при обсуждении его со зрителями создать платформу для диалога, обмена опытом и выработки общего месседжа. Взаимопонимания между регионами. Это имеет огромное влияние не только на развитие нашего независимого театра – профессиональная реабилитация переселенцев в нашей среде и кругу общения, но и на развитие культуры в малых городах Украины. Как показывает наш опыт посещения городов Северодонецк и Новоайдар – это представление никого не оставляет равнодушным. Поэтому мы верим, что наш проект не оставит равнодушным и вас. Давайте вместе с актерами нашего театра предоставим зрителям целевых городов привлечь внимание к проблемам, которые искусственно создаются через навязывание стереотипов, дополнительных барьеров и информационных воздействий, изменим отношение к дискриминированным группам в обществе по любых признакам, и улучшим взаимопонимание и диалог между людьми разных регионов нашей страны», – говорит Денис Федешов.

На сегодняшний день собрано почти 17 тысяч гривен из нужных 40 тысяч. Кампания по сбору средств на воплощение проекта продлится до 25 марта.

К слову, все благотворители смогут получить подарки – все зависит от суммы пожертвования. Например, за взнос в размере от 50 грн – благодарность от театра Domus, от 100 грн – эксклюзивная кружка от театра Domus,от 200 грн – два билета на спектакль театра Domus, от 300 грн – абонемент на 5 спектаклей.

Видео-анонс спектакля

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»