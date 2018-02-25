У Захарченко заявили, что с 1 марта выезжать из «ДНР» можно спокойно. Новости

В социальных сетях продолжают обсуждать «указ главы ДНР» № 58 о запрете на три месяца с 1 марта выезда жителей на подконтрольную Украине территорию. Но, как пишет местная газета, в «администрации главы ДНР» заявляют, что Александр Захарченко не подписывал такой указ.

«Официально заявляем, что данный указ является подделкой и предназначен для дестабилизации ситуации в нашем государстве», – отмечают в пресс-службе «администрации».

Также в «администрации» напомнили, что ранее Захарченко подписал «указ» № 363, который действительно ограничивает выезд на территорию Украины, но касается лишь некоторых категорий лиц, «прежде всего должностных лиц органов государственной власти, прокуратуры, внутренних дел, военнослужащих».

«Никаких дополнительных распоряжений на этот счет руководством республики не издавалось», — резюмируют в пресс-службе.

Читайте также: