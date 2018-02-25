А вам, животные, все мало: Глава Зайцевской ВГА о коррупции на КПВВ «Майорск» (Видео). Новости

В течение нескольких дней, начиная с 21 февраля, на въезде на КПВВ «Майорск» проводился рейд по борьбе с нелегальными перевозчиками, которые подвозят людей к данному контрольному пункту въезда-выезда. При этом глава Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин заявляет, что такие рейды – не более, чем показуха, а на самом деле контрольный пункт въезда-выезда – это площадка для коррупции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава ВГА Зайцево описал происходящее на пункте пересечения линии разграничения. «В результате происходит следующее: тот, кто едет на машине в пешеходной зоне, должен высадить пассажиров почти за 2 километра до КПВВ. Ранее можно было добраться до расстояния в 150 метров, заехать бесплатно на оборудованную стоянку для высадки пассажиров. Большинство мелких перевозчиков, оказались легальными сотрудниками служб такси. На этом борьба заканчивается... На мои прямые вопросы "зачем издеваться над гражданами", получаю ответ "пусть ездят автобусом" .... Похоже на лоббирование интересов крупных частных перевозчиков, или, может, я ошибаюсь?)))», – пишет Владимир Веселкин.

Он приводит видео с КПВВ «Майорск», когда полиция перекрыла дорогу, и пенсионеры были вынуждены до автобусов идти пешком более 1,5 километра:

По словам главы Зайцево, он настоял на проверке автобуса, которому разрешен въезд на КПВВ. «Смотрите видео и делайте сами выводы... и следует учитывать то, что людей везут в этих автобусах, как во всем известных вагонах-"теплушках": без всякого комфорта, права выбора и страховки, за наличный расчет, что категорически запрещено!!! Удивительно, но дают указания полицейским работники Донецкой областной военно-гражданской администрации, подчиненные [замгубернатора] Ремского Виктора Васильевича», – констатирует Владимир Веселкин.

«Поэтому, прошу считать этот пост Официальным обращением к руководству Национальной полиции Украины. (Выйду с больничного- – напишу официальные заявления в письменном виде)», – подчеркивает он.

Веселкин отмечает, что «недоразумения с руководством» у него начались еще год назад, когда он начал откровенно говорить, что гуманитарно-логистический центр возле КПВВ есть не что иное, «как "кормушка" для отдельных коррумпированных госслужащих в области, районе, и самое гадкое, что и для главарей боевиков тоже». «Я докладывал письменно, говорил вслух, но вместо поддержки получал угрозы, грязные обвинения и даже официальные выговоры с формулировкой "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей". Именно эти индивидуумы, представленные на [нижеследующем] видео, постоянно рыскали по поселку в поисках компромата, но неоднократно попадали под гнев жителей, иногда гнали их люди, даже палками)))», – продолжает глава военно-гражданской администрации Зайцево.

Веселкин пояснил, что на видео представлены сотрудники Донецкой ОГА – «подчиненные Ремского, зама Жебривского». «Они руководят полицией и транспортной инспекцией, которые устроили беззаконие на въезде в Зайцево. И работник ВГА, отличник учебы Львовской аграрной академии, боец доброволец полка Азов – Олег Дубовой», – уточнил глава Зайцевской ВГА.

«Когда я откровенно встал на сторону граждан в связи с тем, как над ними издеваются крупные частные перевозчики под "крышей" чиновников области, они как взбесились! Но на другое я и не рассчитывал))). Ожесточенная борьба с остатками коррумпированной системы в нашей стране идет на всех уровнях... Оценка опричников, как и их обвинения, меня не трогают. Для меня главное, что скажут жители моего Зайцево! Понимаю, что отсчет пошел на считанные дни, а может и часы, все будет зависеть от решения в Киеве, но при любых обстоятельствах от борьбы не откажусь», – резюмировал Владимир Веселкин.

Подписчики констатируют, что такая ситуация не только на КПВВ «Майорск», но и на других пунктах пересечения линии разграничения:

Лариса Лоскутова: «Там просто издевательство, сутки стоишь, чтобы проехать»;

Аня Шевченко: «К этим кормушкам (блокпостам) все больше присмоктуется всяких, что к дойной корове. Такое творится на всех переходах. С каждым разом все дороже и сложнее пересекать линию разграничения»;

Елена Недоборовская: «Это понятно было еще тогда, когда убрали обычные рейсовые автобусы – типа в целях безопасности. Только тогда один автобус вмещал 45 пассажиров и стоимость билета была копеечной, а теперь вместо одного автобуса 6 маршруток с заоблачной ценой»;

Андрей Великий: «Твари! Коррупционеры! Люди, как в столыпинские вагоны впихиваются в ваши с*аные автобусы штабелями! А вам, животные, все мало. Вам пох*ен на людей, вы, твари, только о своих кошельках переживаете!»;

Андрей Катышев: «Владимир, да там перевозчики, напрямую сотрудничают с ДНР....Я не раз давал доказательства этого, но на них никто и смотреть не хочет... Это творится на всех КПВВ... Логистический центр "Зайцево" и затравили, а потом закрыли, чтобы контрабанда началась сначала в Новолуганке, а потом на частном логистическом центре в Майорске» – Владимир Веселкин: «Именно так и обстоят дела!».

Напомним, 22 февраля на КПВВ «Майорск» наблюдались огромные очереди, вызванные тем, что полиция несколько дней здесь проводила операцию по выявлению нелегальных перевозчиков. Чтобы избежать штрафов (от 17 до 34 тыс. грн) нелегалы высаживали пассажиров в километре от КПВВ, несмотря на то, что люди за услугу оплатили по 350 грн. В результате, граждане вынуждены были с багажом идти пешком.

Читайте также: