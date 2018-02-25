Мобильный сервис «Полиция 102»: Чаще всего жители Донетчины информируют о нарушениях ДТП и не только. Новости

На данный момент мобильным приложением «Полиция 102» пользуются более 2800 абонентов, за последний месяц приложение пополнился 80 новыми пользователями. За 9 месяцев работы сервиса им воспользовались более тысячи человек. Чаще всего граждане сообщали о нарушениях правил дорожного движения, свидетелями которых они стали. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.

В полиции напомнили, что мобильное приложение «Полиция 102» доступно на всей территории Донецкой области, где есть покрытие интернета. «Каждый житель может подключиться к системе безопасности региона, загрузив программу в свой смартфон и получать полицейские услуги без посещения отделения», – констатировали в пресс-службе.

В частности, с помощью сервиса можно экстренно вызвать полицию, нажав лишь одну кнопку «SOS» (означает, что заявитель в опасности, на место немедленно направляется наряд полицейских, также разворачивается операция по спасению). «С начала работы приложения "тревожная кнопка" сработала 199 раз, но, к счастью, ни один вызов не касался угрозы жизни и здоровью людей», – уточнили в полиции.

Еще одна функция – сообщить о правонарушениях с возможностью фотофиксации. Таких обращений зафиксировано 353. Более половины из них – сообщение о нарушении безопасности на дороге. Жители Донетчины заявляли о ДТП, нарушение правил парковки, проезд на красный свет и т. п.

«В подавляющем большинстве граждане обращаются за помощью в полицию по поводу административных правонарушений. Однако в последнее время стали больше сообщать об уголовных преступлениях – кражи, мошенничества. Полиция реагирует на все обращения. Каждое обязательно регистрируется и проверяется. По фактам преступлений возбуждены уголовные производства», – резюмировали в пресс-службе.