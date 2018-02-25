Ситуация в пунктах пропуска утром 25 февраля. Новости

Сегодня утром, 25 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 февраля через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 31,1 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 7075 человек и 845 транспортных средств;

«Марьинка» – 8410 человек и 1550 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6065 человек и 1225 транспортных средств;

«Гнутово» – 3065 человек и 750 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 6495 человек.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 40/90;

«Марьинка» – 50/70;

«Новотроицкое» – 40/30;

«Гнутово» – 80/60.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «7:11. Каргил из Донецка. 6:50 стоим на мосту, машин 130 перед нами»;

Евгений: «8:12. Льгота 0 машин, общая очередь 150 машин где-то в среднем… Из Украины в Донецк нету никого»;

Администратор: «8:42. На Каргиле из Донецка есть слабое движение. Почти съехали с моста»;

Nataly: «9:25. 60 машин».

КПВВ «Гнутово»:

Алина: «8:58. На Октябре в Мариуполь никого, на Пищевике 10 машин».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.