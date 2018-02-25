Ситуация в пунктах пропуска утром 25 февраля. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 25 февраля

ДН

25.02.18 09:42dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 25 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 февраля через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 31,1 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

  • «Майорск» – 7075 человек и 845 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 8410 человек и 1550 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 6065 человек и 1225 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 3065 человек и 750 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 6495 человек.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорское» – 40/90; 
  • «Марьинка» – 50/70; 
  • «Новотроицкое» – 40/30; 
  • «Гнутово» – 80/60.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.  

КПВВ «Марьинка»:

  • Администратор: «7:11. Каргил из Донецка. 6:50 стоим на мосту, машин 130 перед нами»;
  • Евгений: «8:12. Льгота 0 машин, общая очередь 150 машин где-то в среднем… Из Украины в Донецк нету никого»;
  • Администратор: «8:42. На Каргиле из Донецка есть слабое движение. Почти съехали с моста»;
  • Nataly: «9:25. 60 машин».

КПВВ «Гнутово»:

  • Алина: «8:58. На Октябре в Мариуполь никого, на Пищевике 10 машин».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

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