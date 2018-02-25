Сводка из зоны АТО за 24 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 4 раза обстреливали укрепления Вооруженных Сил Украины. В результате этих враждебных действий ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении в вечернее время НВФ снова грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь позициям вблизи Крымского. Из гранатометов и стрелкового оружия – обстреливал позиции у Лобачева, а из стрелкового оружия провоцировали украинских военных у Станицы Луганской.

Об обстрелах на донецком направлении не сообщается.

Представители «ЛНР» заявили об одном нарушении режима тишины. Огонь велся из 82-мм минометов велся по району села Калиновка.

Представители «ДНР» заявили о 10 обстрелах районов восьми населенных пунктов, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 мм, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались село Спартак, поселки – шахты Абакумова, Старомихайловка, Трудовские, Лозовое на окраинах Донецка, Докучаевск, а также села Коминтерново и Ленинское. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.