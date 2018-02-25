В Макеевке продают продукты с плесенью (Фото). Новости

В Макеевке продают продукты с плесенью (Фото)

ДН

25.02.18 10:04dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Житель временно неподконтрольной Макеевки в продуктовом магазине купил рулет с плесенью. Фото продукта он выложил в социльных сетях.

«Макеевка. Купили на АС Гвардейка. В продуктовом! Поели сладкого с плесенью», – так прокомментировал он свое приобретение.

Пользователи в своих ответах пишут, что такие продукты часто встречаются в магазинах.

  • Дима: «Сейчас шутки про дорблю подъедут»;
  • Гриша: «Пенициллинчик»;
  • Паша: «Это рокфор»;
  • Anny: «У меня тоже такое было».

Также ему советуют обратиться в инстанции, которые занимаются защитой прав потребителей.

  • Галина: «Отнесите в народный контроль, пусть проверят точку где брали»;
  • Андрей: «Точка уже проверена, деньги попилены.
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