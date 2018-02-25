В Макеевке продают продукты с плесенью (Фото). Новости

Житель временно неподконтрольной Макеевки в продуктовом магазине купил рулет с плесенью. Фото продукта он выложил в социльных сетях.

«Макеевка. Купили на АС Гвардейка. В продуктовом! Поели сладкого с плесенью», – так прокомментировал он свое приобретение.

Пользователи в своих ответах пишут, что такие продукты часто встречаются в магазинах.

Дима: «Сейчас шутки про дорблю подъедут»;

Гриша: «Пенициллинчик»;

Паша: «Это рокфор»;

Anny: «У меня тоже такое было».

Также ему советуют обратиться в инстанции, которые занимаются защитой прав потребителей.