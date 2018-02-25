В Макеевке продают продукты с плесенью (Фото). Новости

Житель временно неподконтрольной Макеевки в продуктовом магазине купил рулет с плесенью. Фото продукта он выложил в социльных сетях.
«Макеевка. Купили на АС Гвардейка. В продуктовом! Поели сладкого с плесенью», – так прокомментировал он свое приобретение.
Пользователи в своих ответах пишут, что такие продукты часто встречаются в магазинах.
- Дима: «Сейчас шутки про дорблю подъедут»;
- Гриша: «Пенициллинчик»;
- Паша: «Это рокфор»;
- Anny: «У меня тоже такое было».
Также ему советуют обратиться в инстанции, которые занимаются защитой прав потребителей.
- Галина: «Отнесите в народный контроль, пусть проверят точку где брали»;
- Андрей: «Точка уже проверена, деньги попилены.
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