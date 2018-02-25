Театр переселенца: Спектакль «Водка. Е**я. Телевизор» сорвал аншлаг в Киеве (Фото). Новости

В Киеве сорвал аншлаг первый и пока что единственный спектакль Театра переселенца, который не имеет документального обоснования. Спектакль с провокационным названием «Водка. Е**я. Телевизор» после полугодового перерыва вновь собрал поклонников современного искусства, пишет «24 канал».
В основе – 5 коротких пьес Максима Курочкина, которые ярко рассказывают про Киев и его жителей без цензуры и шаблонов. В основе – истории простых людей, их внутренние противоречия, будничные проблемы и желания. В частности, и алкоголь, плотские утехи и атрибут эпохи – телевизор.
Роли исполняют непрофессиональные актеры-переселенцы из Донбасса вместе с киевскими театралами. Раньше герои из «Водка. Е**я. Телевизор» играли в документальных спектаклях «Николаевка» и «Где Восток».
Одна из актрис – переселенка из Донецка Анастасия Пугач. «Было очень сложно, ведь я играю с тремя профессиональными актерами. Впрочем, образ телевизора мне близок. Я же работала много лет на телевидении. Но в пьесе этот образ гораздо более глубокий. Моего героя хотят выгнать, а я всеми силами пытаюсь доказать, что мне надо остаться», – рассказывает о своей роли Анастасия Пугач.
Одна из особенностей спектакля – зритель может максимально приблизиться к героям. События разворачиваются не на сцене, а посреди зала. Однако, прямого взаимодействия с публикой нет. Зритель будто подглядывает за героями.
Главную роль исполняет актер и режиссер Театра на Подоле Александр Фоменко. Он является и продюсером спектакля «Водка. Е**я. Телевизор» и художественным руководителем Театра переселенца. Рассказал, после аншлаговой премьеры на сцене театра «ДАХ» и полгода успешных показов решили реализовать спектакль в новом пространстве. «Зритель так же может попасть в уютное жилище героев и внутрь сокровенных мыслей персонажей Максима Курочкина», – сказал он.
Показы состоялись в Центре независимого театра «Сцена 6». Сюда спектакль вернется уже в марте. А за жизнью героев провокационного спектакля можно следить в сети Instagram.
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