В Станично-Луганском районе проверили переселенцев по месту жительства. Новости

Специалисты управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Станично-Луганской райгосадминистрации (Луганская обл.) проверили места фактического проживания/пребывания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

Так, проверки проводились 19 и 20 февраля в Станично-Луганском, Валуйском, Петропавловском сельских советах, а также Военно-гражданских администрациях сел Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Пшеничное.

Специалисты УТСЗН составили 81 акт обследования материально-бытовых условий семьи, фактического места жительства/пребывания ВПЛ.

Согласно этим актам:

29 переселенцев находились по фактическому месту жительства;

52 – отсутствовали (им оставлены сообщения);

Напомним, в Луганской области проведено более 26 тыс. проверок назначения, начисления и осуществления социальных выплат, в том числе внутренне перемещенным лицам.

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