Большую сцену областного драмтеатра в Мариуполе открыли «Энеидой» (Фото). Новости

В Мариуполе в Донецком академическом областном драматическом театре начала работу большая сцена после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Творческий коллектив театра показал присутствующим предпремьеру спектакля «Енеїда» по произведению Ивана Котляревского.
«Мы делаем большую работу по развитию культурной деятельности в городе. Проводим кинофестивали, музыкальные конкурсы. Провели масштабный музыкальный фестиваль. К нам приезжают артисты, художники, музыканты из разных уголков Украины и мира. Для нас важно развивать культурную сферу», – сказал Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.
Реконструкция большой сцены областного драматического театра была начата осенью 2017 года. На ее ремонт выделили более 2 млн грн из бюджета области. Отмечается, что следующий этап изменений в учреждении – реконструкция малой сцены и фасада здания.
На открытии почетные гости по театральной традиции вбили пятак в обновленную сцену – на удачу.
«Премьерный показ "Энеиды" в Мариуполе – на обновленной сцене Донецкого академического областного драматического театра. Классика всегда современна и актуальна – это своей яркой игрой сегодня в очередной раз доказали мариупольские актеры», – на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
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