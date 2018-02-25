В Украине выбрали исполнителя для участия в Евровидении-2018 (Видео). Новости

Константин Бочаров, известный как Melovin, будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2018, который пройдет в мае в столице Португалии. Соответствующая информация была опубликована сегодня, 25 февраля, на официальном сайте Евровидения.

Отмечается, что 20-летний одессит выступит на конкурсе с песней Under the Ladder («Под лестницей»). С ней он одержал победу, опередив 17 других претендентов, на национальном отборочном этапе, финал которого состоялся 24 февраля. Решение было принято по результатам совместного голосования жюри и телезрителей.

Как указывается на сайте европейского конкурса, в 2015 году Melovin одержал верх во время музыкального шоу талантов The X Factor в Украине. В 2017 году он попытался пробиться на Евровидение, но занял третье место.

В состязании в Лиссабоне примут участие представители 42 стран. Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая.