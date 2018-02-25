Славянск: Вместо 2-х общежитий для переселенцев – долги и дискредитация (Видео). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) вместо двух общежитий для переселенцев чиновники заработали долги и дискредитацию. Выделенные Евросоюзом деньги на жилье для вынужденных мигрантов так и не освоили.

Обои отклеиваются, штукатурка осыпается, на стенах грибок, унитазы и ванны – разбиты. В таких условиях живут переселенцы в Святогорске. Но главное – постоянный холод, ведь пансионат не отапливается. Эта база отдыха уже 4-й год остается пристанищем для вынужденных мигрантов.

Из-за обстрелов Валентина Петровна вместе с дочерью и внуками уехала из Донецка в 2014 году. «Мы в подвале сидели, сильно колотили. А потом Надечка моя выскочила, говорит: "На детской площадке мужчина с оторванной головой, женщина лежит погибшая. Нельзя, надо куда-то уезжать, иначе мы погибнем все"», – вспоминает переселенка Валентина Мишуткина.

Приехали в Святогорск. Здесь их разместили в одном из пансионатов. Для таких, как Валентина Петровна еще в 2014 году Евросоюз выделил Славянску более 720 тыс. евро. Этих денег должно было хватить на ремонт двух общежитий. С тех пор в городе поменялась власть, а в стране – курс валют. Стоимость работ увеличилась и выделенных денег хватило только на установку пластиковых окон. Плиты для крыши так и лежат на земле. «Другой курс на сегодня. Нам надо будет хорошо постараться, чтобы эти репутационные потери, которые произошли, и почему – это можно будет потом объяснить, когда мы уже получим окончательный вывод, чтобы их как можно быстрее нивелировать», – отметил Славянский городской голова Вадим Лях.

По словам мэра, его предшественники ошиблись не только в смете проекта, но и неправильно составили техническую документацию.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский советует не искать виноватых, а подумать, как исправить ситуацию. «Вы должны не просто критиковать, вы должны показать класс – что вы другие, что вы более эффективные. Это, наверное, и будет ответом на ту критику, которая есть», – сказал он.

Сегодня многомиллионный проект закрыт, ведь в облгосадминистрации не знают, как его реанимировать. «Для ДонОГА это тоже окончательная точка в этом вопросе, потому что мы инициировали прекращение регистрации проекта и прекращение действия проекта, потому что городской совет так и не смог нам адекватно пояснить выходы из этой ситуации», – сообщила директор департамента инвестиционно-инновационного развития ДонОГА Оксана Головко.

В соседнем Краматорске деньги Евросоюза освоить удалось. Общежития для переселенцев почти готовы. Но местные депутаты отличились в другом – объявив конкурс на модернизацию водопровода и канализации. Договор с фирмой-победителем из Словении на сессии горсовета не согласовали. Теперь, по подсчетам ДонОГА, словенцы вправе требовать неустойку в 90 тыс. долларов.

По материалам видеосюжета «ТК Донбасс». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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